Mauro Bergamasco nuovo Direttore Tecnico del Tigri Rugby Bari 1980

(Adnkronos) – L’Asd Tigri Rugby Bari 1980 comunica che è stato sottoscritto un accordo triennale con l’ex Nazionale Mauro Bergamasco come Direttore Tecnico. Vincitore di due scudetti col Benetton Treviso e due campionati francesi con lo Stade français, 106 volte internazionale per l’Italia dal 1998 al 2015, cinque edizioni della Coppa del Mondo di rugby, coadiuverà e supporterà tutto lo staff tecnico della squadra Barese. Il contratto è stato sottoscritto questo pomeriggio presso lo studio dell’avv. Carmine Volpetti Dirigente del Tigri Rugby Bari. Già domenica 27 marzo Bergamasco ha assistito alla partita del Bari al della Vittoria, contro il Palermo, valido per i play off e che ha visto i biancorossi imporsi per 15 a 13.

“L’accordo con Mauro” racconta Gennaro Totaro Presidente del Bari, “rappresenta per noi un grandissimo sforzo, ma spiega, chiaramente quali sono le nostre ambizioni, un personaggio della caratura internazionale come l’ex Nazionale ci porterà esperienza e capacità di coaching, ci aiuterà a dare quell’ imprintig necessario per portare e fare il grande rugby a Bari, farci crescere, rendendoci un polo di attrazione rugbistico importante per il sud Italia”.