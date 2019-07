Medusa punta su Ficarra e Picone, e Zalone

Le cose sembrano andare abbastanza bene: con sette film usciti tra lo scorso dicembre e giugno, capaci di fruttare quasi 25 milioni di euro, parliamo del 6,5% in Italia del mercato cinematografico complessivo. Ed infatti Giampaolo Letta, ad di Medusa (terza società di distribuzione per fatturato), gongola: “è stata una stagione per noi estremamente positiva”.

Ora a far sperare ancora in meglio Medusa per la stagione che verrà, sono le uscite programmate di qui a qualche mese. Se ad ottobre si inizia a ‘sondare’ il box office con il nuovo film di Carrisi, ‘L’uomo del labirinto’, si punta forte invece sul ritorno (l’ultimo è stato ‘L’ora legale’ del 2017), sul ritorno dell’amata coppia sicula Ficarra & Picone. I due eredi di Franco e Ciccio dovrebbero esordire il 12 dicembre con un film ‘in costume’, ambientato alla nascita di Gesù, dove saranno catapultati in un viaggio a ritroso nel tempo un prete ed un ladruncolo.

Sistemati ‘per le feste’ i due comici, ecco tornare l‘1 gennaio 2020 (mancava dal 2016), Checco Zalone. Per la prima volta ‘orfano’ del fedele regista Gennaro Nunziante, l’eclettico pugliese ha deciso di giocarsi il tutto per tutto figurando come sceneggiatore, regista ed attore. Al momento si sa soltanto che la pellicola sarà ambientata in Africa e che il titolo dovrebbe intitolarsi ‘Solo solo‘.

A febbraio sarà poi la volta di ‘Una femmina’, di Francesco Costabile, la cui uscita è fissata per il febbraio 2020.

Un calendario ben articolato questo di Medusa, che starebbe lavorando anche per altri titoli importanti con i quali chiudere poi il 2020 in continua ascesa…

Max