Meloni: “Su Ue e Nato chi non ci sta è fuori, a costo di non fare governo”

(Adnkronos) – “L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo”. Lo sottolinea in una nota Giorgia Meloni. dopo il nuovo audio di Silvio Berlusconi con le parole sull’Ucraina, la Russia e Zelensky. “Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile”, continua la leader FdI nella nota.