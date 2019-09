Mercatini: i 25 anni del Borghetto Flaminio

La stagione (è il più antico e il più trasversale dei mercatini amatoriali di Roma), riapre dopo le vacanze estive Domenica 8 settembre.

L’appuntamento per gli appassionati di bric-à-brac proseguirà tutte le domeniche di Settembre (15-22-29) dalle 10 alle 19 tra curiosità vintage, vestiti boho-chic, modernariato e piccolo antiquariato nei suoi padiglioni al coperto e all’aperto con più di 200 stand pieni di oggetti rari introvabili altrove. Dagli abiti creati da storici fashion designer alle scatole di latta d’epoca, dai dischi in vinile a souvenir di viaggi esotici, da originali bijoux americani d’epoca ai lampadari anni ‘50 e molto altro ancora in un tripudio di occhiali da sole un po’ Audrey un po’ Jackie, borse e cinture anni ’60 e ‘70, scarpe e sandali da sera, bomboniere kitsch e regali riciclati, servizi da tè di porcellana, posate inglesi, vasi di vetro di Murano, bottiglie di profumo, foulard di seta firmati (Hermès, Gucci, ecc.) e pashmine indiane, cappellini di paglia e i mitici Panama, scialli all’uncinetto, valigie e bauli dei viaggiatori d’antan, corredi della nonna e vecchi merletti, giocattoli, rosari di madreperla, telefoni d’epoca, cornici e stampe di vedute romane, specchi inizio secolo, vecchie targhe di automobili, animali imbalsamati primi Novecento e bizzarre chincaglierie di ogni genere dal sapore un po’ dannunziano. E per un break in relax dopo una contrattazione e un affare second hand, non manca l’angolo gourmet. Con una novità: Maccheroni Foodtruck dello storico ristorante Maccheroni di Piazza delle Coppelle, street food ideato da Cesaretto Fazioli, pietra miliare della cucina romana. Tra le specialità, tonnarelli cacio e pepe, tonnarelli all’amatriciana (con pasta all’uova fatta a mano), gnocchi al pesto e ravioli ai fiori di zucca, piatti semplici di altissima qualità, tutti rigorosamente home-made.

Il Mercatino del Borghetto Flaminio, ideato 25 anni fa dai collezionisti di abiti storici Enrico Quinto e Paolo Tinarelli, è un mix tra Portobello market e un souk occidentale nel cuore della Capitale, dove spesso vengono ospitati stand a favore di Onlus e progetti umanitari. E’ una sorta di flea market cosmopolita, un divertente mercato delle pulci che nel tempo è diventato l’immancabile rendez-vous domenicale di migliaia di romani e turisti a caccia di un buon affare e di un pubblico internazionale tra cui celebrity americane, volti noti, intellettuali, artisti, trend-setter, dandy, influencer, blogger e socialite.

L’idea di diventare rigattiere per un giorno affascina ogni settimana centinaia di persone che si mettono in fila per prenotare il proprio banchetto e disfarsi così di tutto ciò che ingombra armadi, soppalchi, cantine e garage e magari fare la gioia di qualche collezionista in cerca proprio di “quell’oggetto”.

Un servizio di portantini è a disposizione degli espositori.

Il costo di uno stand è di 92 euro (Iva inclusa), prenotabile dal Martedì al Giovedì (orari 10:30-13:00/14:30-17:00) ai numeri di Creativitalia: 065880517 – 065817308 – 065810734 o direttamente al Mercatino la domenica pomeriggio.

Il biglietto d’ingresso al pubblico è di euro 1,60.

