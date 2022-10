Mercato immobiliare, come scegliere l’agenzia perfetta e il quartiere dove comprare casa a Roma

Oggi più che mai cercare una casa non è impresa semplice, e non come non lo neppure trovare l’agenzia immobiliare giusta, quella in grado di garantirci la sicurezza e l’affidabilità migliori, insomma quella più adatta alle nostre esigenze. Come fare per arrivare a compiere la scelta giusta?

Se vivete ad esempio nella Capitale, quali sono le zone, le fasce di prezzo e i professionisti migliori?

Ecco alcuni consigli per la scelta ottimale. Se state pensando di acquistare o vendere casa e siete alla ricerca di un’agenzia degna delle vostre aspettative, è bene seguire alcuni accorgimenti e diversi criteri per individuare gli agenti giusti. Ma quali sono e come riconoscerli?

Comprare casa, come scegliere l’agenzia perfetta

Il primo parametro da seguire per questa scelta è quello di puntare sempre sull’agenzia immobiliare che dimostri fin da subito non solo un’elevata professionalità in grado di essere riscontrata dati alla mano: ma soprattutto capace di occuparsi davvero di tutto ciò che riguarda l’iter per arrivare alla vendita o all’acquisto della casa. Vale a dire dall’inizio alla fine.

Proprio per questo, occorre individuare un’agenzia immobiliare che sia storicamente affidabile e presente nel territorio oltre che incline ai curare i nostri interessi: una in grado di ispirarci affidabilità.

Una di queste è sicuramente Link Immobiliare, una delle più grandi agenzie immobiliari a Roma, in grado di mettere a disposizione dei clienti consulenti professionalmente qualificati, con competenze nei vari ambiti immobiliari.

Che cosa distingue, nel dettaglio, Link Immobiliare da un’altra agenzia immobiliare competitor? Andiamo a scoprirlo.

Link Immobiliare, garanzia e competenza a 360°

I consulenti della Link Immobiliare sono dei professionisti qualificati con specifiche competenze in ambiti connessi profondamente all’attività immobiliare come l’architettura, la comunicazione, e ancora poi giurisprudenza e finanza.

Una delle principali armi della Link Immobiliari è quella della trasparenza e riservatezza che vanno a sposarsi alla serietà e competenza. Necessarie qualità che fanno tra traino alla preparazione settoriale dei consulenti dell’agenzia, in grado di essere dei grandi referenti per i progetti immobiliari di tutti i cittadini, di tutte le tasche e tipologie.

Da tempo la squadra di Link Immobiliare offre il sostegno totale a chiunque stia per vendere e/o comprare casa: un supporto continuo che indirizzi il cittadino verso una valutazione e scelta favorevole ai suoi interessi.

Compravendite di casa: il momento del mercato

I consulenti Link Immobiliare da tempo continuano a supportare il cliente nell’affrontare e risolvere qualsiasi aspetto delle compravendite, partendo dall’incarico fino al rogito. Tutte le attività messe in piedi per la vendita sono oggetto di continue analisi e confronti, report periodici ai venditori e incontri volti a concordare eventuali modifiche nella strategia migliore.

In particolare la Link Immobiliare presta grande attenzione alla situazione contemporanea del mercato andando poi a confrontarla con la specifica realtà in cui si trovano i clienti così da andare sempre incontro alle loro esigenze e massimizzare i benefici economici e fiscali di chi concede il mandato operativo.

Un impegno, quello di accompagnare il cliente verso la soluzione più adatta, che rispecchia anche la realtà in cui si opera, come per esempio quella della Capitale.

Ad esempio, molti si interrogano su quali siano le zone di Roma più convenienti?

Alcune zone, stando alle ultime valutazioni, hanno evidenziato dei rincari: Colli Albani, al confine con Tuscolano, intorno al 23%, Quarto Miglio e Pignatelli dell’8,5% ad esempio, nel 2021. E poi San Basilio, Ponte Mammolo e Tor Cervara, che al contrario hanno mostrato dei cali di prezzo per gli immobili pari al 10,2%. Altri, ancora sono stabili: come le zone di Cinecittà, Fonte Meravigliosa e Cecchignola.

Focus sul mercato: come arrivare alla scelta giusta

Come si nota, dunque, la variabilità del mercato è sempre un parametro con cui fare i conti: il momento, le contingenze, le esigenze di chi compra e vende. La capacità di mettere insieme tutti gli elementi e arrivare alla soluzione migliore è il vero segreto di un pool di professionisti come quello di Link Immobiliare.

Comprare casa a Roma può essere conveniente, oppure no: bisogna sempre valutare con attenzione caso per caso, quartiere per quartiere, e solo un professionista esperto e radicato nel territorio come il consulente della Link Immobiliare è in grado di assicurare l’equilibrio fra opportunità, mercato, denaro a disposizione e il quartiere più apprezzato.

E’ certo che, comunque, in questo ultimo periodo a Roma il mercato immobiliare si sta risvegliando. E la Link Immobiliare, percependo questo per tempo, ha scandagliato le aree territoriali andando a scremare le vere opportunità da quelle presunte.