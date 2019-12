Meteo a Torino Capodanno 2020: le previsioni di oggi 31 dicembre 2019. Che tempo farà a San Silvestro

Ore frenetiche e elettrizzanti quelle che separano il 2019 dal 2020: che anno sarà? E soprattutto, come si festeggerà il Capodanno, e la notte di San Silvestro? Ovunque si respira aria di far festa. Spesso, per farlo, si decide di andare nelle piazze delle varie città, dove gli eventi di capodanno pubblici e gratuiti sono davvero numerosi. Ma c’è un unico dubbio. Una paura che attanaglia coloro che scelgono di festeggiare in strada o su piazza.

Quale? E’ semplice. Che tempo farà a Capodanno?

Le condizioni atmosferiche, meteorologiche fanno preoccupare. Pioverà, farà freddo, ci sarà gelo? Sarà possibile stare all’aperto a Capodanno nelle nostre città? E in particolare, a Torino?

Che 31 Dicembre 2019 sarà dal punto di vista meteorologico? Più in generale, quale sarà il meteo per Capodanno 2020? Ecco in particolare cosa succederà nella città di Torino, una delle mete più gettonate scelte per festeggiare la notte di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno. Cosa ci sarà da aspettarci in terra partenopea?

Ecco il meteo di Torino per il Capodanno 2020 secondo le previsioni atmosferiche di quest’oggi, 31 Dicembre 2019.

Meteo a Torino Capodanno 2020: che tempo farà oggi 31 dicembre