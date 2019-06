Metro Repubblica, oggi riapre dopo più di 8 mesi

Oggi riapre finalmente la stazione della metro A di Repubblica a Roma. Dopo il sopralluogo dell’ad e presidente di Atac Paolo Simioni per il collaudo di ieri mattina, oggi è la data della tanto attesa riapertura. Ieri l’annuncio della sindaca Raggi su twitter.

Metro Repubblica, aperta oggi a Roma la stazione chiusa da ottobre

La stazione della Metro è stata inagibile per più di otto mesi, 246 giorni per l’esattezza. Era infatti il 23 ottobre quando la scala mobile della fermata collassò, causando il ferimento di 24 tifosi del Cska Mosca, venuti a Roma per la partita di Champions League contro la squadra giallorossa.

Aggiornamento ore 6.00

I commercianti della zona, in maniera anche un po’ ironica, hanno organizzato una vera festicciola per celebrare l’evento, dopo che allo scadere dei sei mesi di chiusura era stato fatto un amaro brindisi per la poco invidiabile ricorrenza.

Nonostante la riapertura, le due scale mobili oggetto dell’incidente dello scorso ottobre sono ancora ferme e inagibili, e resteranno chiuse fino a data da destinarsi, in attesa della riparazione.

Aggiornamento ore 7.00

“Bene la riapertura ma saranno operative solo quattro scale su sei. E poi quali sarebbero i lavori straordinari? La sicurezza è straordinaria?” ha commentato Angelo Mantini, il presidente del Comitato di Cittadini per la riapertura della metro Repubblica.

“Questa chiusura di 246 giorni ha accelerato la crisi del commercio con perdite fino al 70%, ha anche contribuito al degrado”.

Aggiornamento ore 9.00