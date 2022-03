Metsola a Kiev, prima leader Ue in Ucraina da inizio invasione

(Adnkronos) – La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si sta recando nella capitale ucraina, Kiev, per dimostrare il sostegno dell’Unione europea ai cittadini e alle autorità ucraine nel contesto dell’invasione russa. Metsola è la prima leader di un’istituzione dell’Unione Europea a visitare il territorio ucraino dall’inizio del conflitto e in un momento in cui i Ventisette stanno studiando la possibile adesione di Kiev alla Ue. La presidente del Parlamento europeo ha pubblicato solo un post sui suoi social network in cui afferma di essere “in viaggio verso Kiev”. Il post contiene anche il testo in ucraino ed è accompagnato dallo slogan ‘Support Ukraine’ e da una fotografia di Metsola.

Secondo fonti del Parlamento europeo consultate da Europa Press, non sono state fornite informazioni preliminari sul viaggio per motivi di sicurezza, lo stesso motivo per cui non ci sono dettagli sull’agenda di Metsola in Ucraina.