Milan, Calhanoglu guarito dal Covid: l’annuncio sui social

“Covid out. I’m back”. Così Hakan Calhanoglu ha annunciato di essere guarito dal Covid. Il fantasista del Milan era fermo da più di una settimana dopo il tampone positivo, ha saltato anche il derby di Coppa Italia.

La conferma è arrivata anche dal Milan: “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”.

Ora Hakan Çalhanoğlu dovrà sottoporsi ad ulteriori esami per capire se il Covid abbia lasciato strascichi sulle sue condizioni fisiche. Una volta scongiurata questa ipotesi il giocatore potrà essere convocato per la gara di domani contro il Bologna. Pioli ci spera: il turco ha dimostrato di essere il giocatore che con l’allenatore rossonero è cresciuto di più. Un ulteriore motivo, per l’ambiente rossonero, per sperare di recuperarlo presto.