Milano, 5 ragazzi accoltellati nella notte

(Adnkronos) – Cinque ragazzi, tra i quali anche un minorenne, sono stati accoltellati in meno di quattro ore, questa notte, a Milano. Il primo episodio all’1.33 in piazza Duca d’Aosta, dove un 30enne è stato accoltellato e portato dal 118 in codice verde al Niguarda. Alle 3.25, in piazza Gae Aulenti, è stato ferito un 18enne, trasportato in ambulanza al codice verde al Fatebenefratelli.

Un minuto più tardi, in via Castiglioni, un 20enne è stato accoltellato – questa volta in modo grave – ed è tuttora ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Alle 4.44, in Corso Como, un 20enne è stato poi accoltellato e portato in codice giallo al Policlinico di Milano. Infine, alle 5.21, in via Pasubio è stato accoltellato un ragazzino di appena 15 anni portato al San Raffaele in codice giallo.