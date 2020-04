Milano: attimi di tensione per una famiglia in via Ceva

Una violenta lite è nata tra le mura domestiche in via Umberto Ceva a Milano. I protagonisti sono 2 fratelli che per cause ancora da appurare hanno acceso la discussione.

La situazione si è fatta però incandescente, tanto è vero che a un certo punto uno dei 2 uomini, un 37 enne ha impugnato una pistola minacciando il fratello e sparando anche un colpo a salve.

Davanti a questo impeto di ira la madre, spaventata, ha chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate sul luogo verso le ore 16 di Mercoledì e hanno trovato una situazione molto tesa.

Gli agenti hanno dovuto mediare per calmare gli animi, dopodichè hanno denunciato il 37 enne che era già noto alla giustizia per reati contro la persona e contro il patrimonio. L’accusa formulata è minaccia aggravata e accensione e esplosioni pericolose.