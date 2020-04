Milano: corti non autorizzati per il 25 Aprile, interviene la Polizia

Sono stati attimi di tensione quelli vissuti a Crescenzago, quando Sabato mattina un corteo non autorizzato di ragazzi ha manifestato per il 25 Aprile in strada tra via Padova e via Democrito.

L’intervento della polizia è stato immediato che ha dapprima intimato l’alt e poi non trovando consensi ha provveduto a fermare i giovani. Dalle abitazioni è stato ripreso un video che mostra l’intervento degli agenti, a quanto sembra i militari hanno bloccato alcuni manifestanti e si è generato un piccolo parapiglia.

La questura, con una nota, ha detto che sono stati semplici controlli per il decreto coronavirus, e che alcuni manifestanti erano individui “già noti” alle forze dell’ordine e sono stati dispersi.

Contemporaneamente in via Ascanio Sforza c’è stata un altra manifestazione non autorizzata, sempre per i festeggiamenti del 25 Aprile, una ventina di giovani hanno cercato di raggiungere piazza XXIV Maggio ma sono stati intercettati dalla polizia che li ha fermati, identificati e dispersi.

In entrambi casi non si segnalano feriti.