Milano: Rapina aggravata in farmacia

La mascherina chirurgica anti coronavirus, cappuccio e coltello in mano e via a rapinare la farmacia. E’ quello che è successo Martedì pomeriggio a Milano in via Emilio Lusso, quando un 44 enne italiano con precedenti penali è entrato in azione minacciando con il coltello il titolare della farmacia.

Il bottino è stato magro, circa 290 euro, il malvivente poi è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Il farmacista ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine che, dopo aver stilato un rapido identikit, si sono messi sulle tracce del rapinatore.

Dopo pochi minuti lo hanno scovato mentre fuggiva verso Sesto San Giovanni e lo hanno arrestato, addosso aveva ancora il coltello e la refurtiva. L’accusa è di rapina aggravata ed è stato portato a San Vittore.