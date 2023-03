Mobilità Roma: la Lega): “Bandi deserti per manutenzione delle Metro, eppure sono pronti milioni di euro”

“Oltre 21 milioni di euro sono a disposizione per salvare dalla vergogna e dal degrado la metro di Roma, ma Atac e il Campidoglio non sanno come si fa, le gare vanno deserte e registriamo l’ennesima figuraccia capitale, un’umiliazione destinata a rimbalzare oltreoceano per la disavventura occorsa ad una turista americana disabile, che ha trovato ferme le scale mobili della metro Colosseo. Macchinari che, com’è tristemente noto, sono rotti da mesi, immortalati nell’immondizia e nell’abbandono come accade in gran parte delle altre stazioni”.

Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

“È ora di svegliarsi, Giubileo ed Expo 2030 sono prossimi, i cittadini non ce la fanno più, i turisti non possono continuare a sopportare un’ incuria senza fine mentre la Polizia Locale ci mette una toppa quando può, bloccata in servizi inutili, a corto di personale e sempre in attesa di un concorso che non arriva. Chi non sa programmare, gestire, controllare, risolvere, in una parola, chi non sa fare, se ne vada. Da Atac e dal Campidoglio”, conclude il leghista.

Max