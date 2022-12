Mondiali 2022, Deschamps: “Vittoria Francia magnifica”

(Adnkronos) – “E’ magnifico, era una grossa partita. Abbiamo incontrato una bellissima Inghilterra e abbiamo risposto. E’ magnifico per i giocatori raggiungere un’altra volta la semifinale. Dobbiamo goderci questo momento”. Ad affermarlo è il ct della nazionale francese, Didier Deschamps, al termine della partita vinta dai bleus contro l’Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022.

“Ora ci godiamo il momento, poi ci concentreremo sulla sfida di mercoledì. Possiamo essere felici anche se abbiamo concesso chance agli inglesi. E’ con il cuore e con il fegato che abbiamo mantenuto questo gol di vantaggio”.

Per quanto riguarda la prossima partita contro il Marocco, Deschamps non si sbilancia. “Ogni cosa a suo tempo. Il Marocco merita considerazione. Non era tra le squadre che tutti si aspettavano a questo livello della competizione ma non è una sopresa”, sottolinea Deschamps che oltre a vincere il Mondiale come allenatore nel 2018 con la Francia ha vinto nel 1998 il Mondiale da giocatore.

“Era una partita importante contro un’Inghilterra ricca di giovani di talento. Abbiamo fatto una partita solida, con molta generosità. Abbiamo cercato la vittoria con la forza mentale. Sono molto orgoglioso di questa squadra. Spero andremo il più lontano possibile”, le parole di Olivier Giroud, autore del gol decisivo.