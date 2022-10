(Adnkronos) – L’Italia perde in semifinale ai campionati del mondo di pallavolo. Alla Omnisport Arena di Apeldoorn le azzurre cedono 3-1 al Brasile con punteggi parziali di 25-23, 22-25, 26-24, 25-19. Le ragazze di Mazzanti sfideranno sabato alle 16 le campionesse olimpiche degli Stati Uniti per la medaglia di bronzo, mentre le verdeoro giocheranno per l’oro contro le campionesse in carica della Serbia.