(Adnkronos) – L’Australia batte la Tunisia 1-0, nella seconda giornata del girone D dei Mondiali di Qatar 2022. Decide il gol di Mitchell Duke al 23′. La nazionale guidata da Arnold resiste per tutto il secondo tempo. I socceross riaprono i giochi per la qualificazione, dopo la sconfitta per 4-1 all’esordio con la Francia. La Tunisia, reduce dal pareggio per zero a zero contro la Danimarca, aspetta il risultato di Francia-Danimarca e spera nell’ultima partita contro i transalpini.