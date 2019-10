Monterotondo scalo: 76enne esplode 4 colpi contro un uomo

Terrore nel pomeriggio a Monterotondo Scalo, dove un 76enne ha esploso quattro colpi di pistola all’indirizzo di un uomo con il chiaro intento di ucciderlo. Nel mirino dell’uomo Antonio Di Silvestro, avvocato difensore di un vicino con il quale lo ‘sparatore’ è in causa da lungo tempo. Fortunatamente i proiettili non hanno coinvolto altre persone, andando soltanto a danneggiare la finestra del vicino ufficio postale. A non trasformare l’accaduto in tragedia il fatto che fossero le 15.30, un momento di quiete rispetto al più ‘vissuto’ quotidiano del quartiere nelle ore di punta.

Avvicinato dai cronisti del quotidiano locale ‘Il Tiburno’, la vittima ha raccontato: “Ha sparato da 5 o 6 metri di distanza per colpirmi, ma sto bene grazie a Dio”. Nello specifico l’avvocato 66enne, molto stimato nel luogo (è anche giudice di pace a Poggio Mirteto), è stato la controparte in una causa che il 76enne ha poi perso. Infatti il suo era un chiaro intento di vendicarsi, come ha confermato l’avvocato stesso che lo ha sentito urlare: “Mi ha rovinato la vita”.

Dopo aver fermato l’uomo, i carabinieri della locale stazione hanno potuto appurare che la pistola Beretta 7,65 della quale l’uomo aveva tentato di disfarsi gettandola sotto un cespuglio, era illegalmente detenuta. Ora per lui la situazione si complica notevolmente…

Max