Mourinho: stagione fantastica. Lavoriamo per colmare il gap

E’ tornato a parlare, all’incirca dopo una settimana dal suo primo trionfo sulla panchina della Roma José Mourinho. Fresco vincitore della Conference League, il blasonato allenatore portoghese, a capo della Roma da un anno, è riuscito a centrare un obiettivo subito, al debutto in giallorosso, sollevando il primo trofeo Conference, che debuttava proprio nella stagione 2021-2022, divenendo dunque, evidentemente, il primo tecnico a vincere tutte le competizioni europee targate Uefa.

Roma-Mou: primo anno, primo successo. E per lo Special One è record di trofei

Dopo aver vinto la Coppa delle Coppe come assistente nel Barcellona agli albori della sua carriera, infatti, lo Special One era riuscito ad alzare al cielo anche la Coppa Uefa (Oggi Europa League) con il Porto, con cui l’anno dopo fece il bis vincendo clamorosamente anche la Champions League, trofeo che riuscì poi a ripetere nel 2010 con l’Inter, anno in cui centrò addirittura il trbiplete (campionato, coppa italia e champions).

Ora, al primo anno con i giallorossi, ecco l’unico trofeo che gli mancava e che non poteva vincere prima, essendo stato inventato questa stagione. Ma per Mou è già tutto passato: l’obiettivo, ora, è ricaricare le pile e guardare al futuro. Come emerge, ad esempio, in una interessante interbvista che ha rilasciato in terra madre.

Mourinho alla stampa portoghese: ecco come colmare il gap

Mourinho ha rilasciato una rilevante intervista alla stampa portoghese, parlando di più temi, dalla vittoria della Conference League al rapporto con Tiago Pinto, General Manager della Roma, passando per il lavoro per colmare il gap con le squadre arrivate più in alto in classifica in Serie A.

“Colloco questa vittoria sullo stesso piano di una vittoria della altre competizioni europee perché ha regalato emozioni forti, indipendentemente dalla grandezza della competizione” ha detto il tecnico.

“Tiago Pinto è un grande direttore e, oggi, un grande amico. Oggi mi accorgo ancora di più perché il Benfica quest’anno non abbia vinto”. Sul futuro, Mourinho ha detto che “c’è una differenza che ci separa dalle prime squadre in classifica e dobbiamo continuare solo in una maniera: lavoro, lavoro e lavoro. Solo così riusciremo a ridurre il gap. Non esiste un altro modo”.

