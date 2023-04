Mps-David Rossi, guai per ex comandante Siena: colonnello Aglieco trattenuto da polizia in Tunisia

(Adnkronos) – Guai in Tunisia per il colonnello Pasquale Aglieco, l’ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena in carica il 6 marzo del 2013, quando venne trovato morto il manager Mps David Rossi. A quanto apprende l’Adnkronos, Aglieco, trasferitosi recentemente ad Hammamet, sarebbe stato trattenuto dalla polizia tunisina per un’ipotesi di falso in relazione all’immatricolazione di un’auto. In realtà, assicurano fonti diplomatiche, si tratterebbe di un semplice qui pro quo e la situazione per Aglieco sarebbe in via di risoluzione grazie anche all’aiuto dell’ambasciata italiana.