Municipio I – Il M5S: “Consiglio straordinario e Osp, la maggioranza PD conferma un’incapacità ad amministrare”

“Oggi si è tenuto, come da noi richiesto, il Consiglio straordinario per ottenere aggiornamenti circa gli atti municipali già approvati. Consiglio più che mai necessario, considerato che la giunta municipale, in 2 anni, in barba al regolamento e ai principi di trasparenza, non ha relazionato in Consiglio e che il territorio è abbandonato a sé stesso per mancanza di sfalci, tavolini all’aperto senza regole e controlli, cantieri che non partono o bloccati, strade sporche e immondizia ovunque. Ma è intervenuto solo l’assessore ai rapporti con il Consiglio, assenti presidente e resto della giunta, che così ci ha risposto: ‘(atti) passati al dipartimento….(atto) passato all’assessore comunale’. Traduciamo dal politichese e purtroppo constatiamo che gli atti e relativi interventi non sono stati espletati e implementati e che, di conseguenza, non sono nemmeno più di competenza della maggioranza. È un peccato che il PD del Primo Municipio non abbia capito che al Comune decide il loro stesso partito, che, a sua volta, dovrebbe attuare quando deliberato dal Municipio. O forse non è così? Piuttosto, l’assenza del resto della giunta in assemblea consiliare e le repliche puntuali dell’opposizione, hanno reso l’assessore così nervoso, da indurlo a dichiarare: ‘Maledetta la direttiva che ha autorizzato in tutta Italia, durante il periodo della pandemia da covid, i tavolini all’ aperto, e grazie all’avallo della sindaca Raggi’. Comprendiamo la frustrazione di chi, governando da 2 anni, dopo l’annuncio elettorale della task force per il commercio, è impotente ad arginare i tanti dehors abusivi che occupano i marciapiedi, impotente a semplificare iter e procedure e porre un limite. Ma di questa incapacità ne sta pagando tutto il Municipio, divenuto, nel Centro storico patrimonio UNESCO, una sola sequenza di bar e ristoranti all’aperto“. Lo dichiara la consigliera M5S del Municipio I, Federica Festa

