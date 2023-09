Municipio X – Iv: “I topi nelle scuole di Ostia, gravi ripercussioni su studenti e didattica”

“Per gli alunni delle scuole Mar dei Caraibi e Stella Polare, a Ostia, l’anno non è cominciato esattamente nel migliore dei modi. Anzi, non è proprio iniziato: la struttura è infatti inagibile da alcuni giorni perché si è riscontrata la presenza di topi. La direzione dell’Istituto comprensivo è stata quindi costretta a chiedere al Municipio X un intervento urgente di derattizzazione, tuttora in corso, a far slittare di almeno 48 ore il primo giorno di lezioni e a ricorrere alla DDI, la didattica digitale integrata. Spiace davvero che si verifichino episodi del genere, che rivelano inadeguatezza e impreparazione delle istituzioni preposte, creano grandi disagi a studenti e famiglie e rischiano di avere conseguenze gravi anche dal punto di vista strettamente didattico. Ci auguriamo che l’Amministrazione municipale risolva velocemente il problema, consentendo ai ragazzi di cominciare l’anno con serenità, come è giusto che sia”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max