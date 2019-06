Musica, il ‘percorso inverso’ di Valentina

Solitamente ci si forma musicalmente nel luogo di nascita, con l’ambizione poi – dopo essersi fatti un nome ‘a casa’ – di riuscire a far ascoltare le proprie cose anche oltre i confini nazionali. Lei ha invece, come vedremo, ha scelto ‘un percorso inverso‘.

Romana, a 18 anni ha scelto di provare ad andare a fare musica addirittura in Canada. Una decisione poi rivelatasi fruttuosa perché, in pochi anni, Valentina Parisse oltre che ad acquisire una notevole esperienza musicale, ha collaborato con diversi artisti internazionali accrescendo così il suo valore artistico.

Il suo primo lavoro, ‘Vagabond‘ nasce infatti in Canada, ed è interamente scritto e cantato in inglese. Di lì una serie di collaborazioni e, soprattutto, tanti concerti. Quindi il ritorno in Italia dove si è esibita al Blue Note di Milano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e in occasione del Ravello Festival. Poi nel 2014 la ‘svolta’, Valentina decide infatti di tornare alla sua lingua di origine con ‘Sarà bellissimo’, un singolo prodotto da Phil Palmer, e registrato e missato a Londra da Tim Weidner.

Anche Renato Zero si accorge di lei

La Parisse è brava ed il su talento viene notato da diversi big che le offrono opportunità di collaborare insieme. E’ ad esempio il caso di Renato Zero, per il quale Valentina ha composto insieme a Phil Palmer la musica di ‘Rivoluzione‘ (nell’album ‘Alt’, del 2016). Quindi nel nel 2018 compone ed interpreta ‘Blindfold’ con Andrea Mariano ed aka Rawbach, tastierista dei Negramaro. Nello stesso anno cura la produzione musicale per il sito di Intesa SanPaolo. Il 21 settembre 2018 pubblica con Universal Music Italia ‘Tutto cambia‘, un brano prodotto da Francesco Catitti aka Katoo masterizzato a Miami da Antonio Baglio e che ha visto la collaborazione di Tyrone Wells. Nel febbraio 2019 ‘Tutto cambia’ diventa colonna sonora del film di Volfango De Biasi ‘L’agenzia dei bugiardi‘. Valentina Parisse si è esibita sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 in Piazza San Giovanni a Roma e, giusto ‘per fare curriculum’, ha fatto parte del Muro dei 100 giurati di ‘All Together Now‘, il recente show musicale di Canale 5 con Michelle Hunziker e J-Ax.

‘Dannata Lotta esprime tutta la mia energia’

Ed ora, per la precisione sabato, il 29, la cantautrice si esibirà nel pre-show di ‘Radio Italia Live – Il Concerto‘, l’evento ad ingresso gratuito realizzato da Radio Italia (in collaborazione con il Comune di Palermo), e condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

“Un grandissimo ringraziamento a Radio Italia per questa bellissima opportunità, perché per me è una grande gioia partecipare a questo evento in una città splendida come Palermo”, ha tenuto a ringraziare la Parisse, che per l’occasione presenterà il suo singolo in promozione: “Tutta l’energia della mia ultima canzone – ha infatti aggiunto – sarà con me sul palco e non vedo l’ora di condividerla con tutti voi”.

‘Dannata lotta‘ (Universal Music Italia), è il nuovo singolo attualmente in rotazione radiofonica, che Valentina ha scritto con Cheope (Alfredo Rapetti), e Davide Napoleone, e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, con Antonio Baglio al mastering e, il guru del rock, Chris Lord-Alge, al missaggio.

Ricordiamo inoltre che è online anche il video girato da Daniele Brunelletti e Matteo Montagna:

Max