Napoli, infortunio Koulibaly e Milik: il comunicato. Si fa male anche Lozano

Il Napoli dopo la vittoria sull’Inter in Coppa Italia lavora per arrivare al meglio alla sfida di campionato con il Cagliari. Brutte notizie però arrivano dall’infermeria, perché l’infortunio di Koulibaly lo costringe a lavorare ancora a parte, così come Milik. Anche Lozano si è fatto male come ha comunicato il club azzurro.

Di seguito il comunicato del Npoili: “Milk e Koulibaly hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro in palestra anche per Lozano che accusa una leggera contrattura all’adduttore destro”, conclude la nota.