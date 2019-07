Napoli, Mertens: “Rinnovo? Vedremo”

A Napoli è ormai diventato un idolo, tanto che da Martens è diventato Ciro, sintomo di quanto Napoli gli sia entrata dentro. L’attaccante belga è uno dei beniamini della tifoseria azzurra e anche quest’anno cercherà di dare il massimo per cercare di raggiungere Hamsik fermo a 120 gol nella storia del Napoli.

Mertens si è raccontato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro, dove il Napoli lavora per preparare al meglio la prossima stagione: “Dries o Ciro? Fa piacere arrivare qui a Dimaro e vedere che sanno queste cose, io a Napoli ormai sono Ciro. Mi fa piacere perché ti senti bene quando la gente di vuole bene”.

Mertens sul rinnovo

L’attaccante belga ha poi racconta del possibile record di gol da raggiungere: “Speriamo, sarebbe una bella cosa, è un obiettivo. Non so se allungheremo il contratto, io sto bene, per fortuna mi sento molto giovane, vediamo come possiamo fare. Penso solo a questo anno. Per vincere serve guardare a te stesso. Io sono qui da sei anni. Gli altri giocatori prima di me hanno portato il Napoli in alto. Stiamo facendo una bella strada, se guardo la Juventus hanno comprato Rabiot, De Ligt e Ramsey. Noi siamo forti, dobbiamo mettere tutto e poi vedremo.

Penso che con il nostro sistema sia diverso. Ho fatto l’attaccante con Sarri, con Ancelotti ho giocato dietro la punta. Penso non sia male prendere un altro attaccante per dare fiato a Milik. Manolas? Mi sta piacendo molto in allenamento. Ma abbiamo perso anche Albiol che è stato importante. Lo scorso anno è stato fuori due mesi e abbiamo fatto meno punti in campionato”, ha concluso Mertens.