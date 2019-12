Napoli-Parma a rischio rinvio: il motivo e la possibile nuova data

Mancano poche ore all’inizio di Napoli-Parma, o almeno sulla carta. Perché c’è il rischio che la partita in programma alle 18 venga rinviata. Il motivo? Danni allo stadio San Paolo dopo il temporale di ieri. Calcinacci sui cupoloni dello stadio e alcuni danni strutturali potrebbero spingere a rinviare il match.

L’ipotesi è molto probabile perché i tempi sono molto stretti. Al momento è in corso un sopralluogo dei vigili del fuoco e c’è una certa apprensione in merito. Il comune ha intanto inviato due operai che stanno controllando la tettoia dello stadio. La possibilità che la partita venga spostata è alta, la prima ipotesi sarebbe il rinvio nella giornata di domani, anche se in questo caso verranno fatte ulteriori valutazioni in merito.