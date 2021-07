Nazionale, Bonucci: “Inghilterra favorita dagli arbitri? Pensiamo a giocare, il resto sono chiacchiere”

Ha parlato davanti a una schiera di giornalisti collegati in streaming Leonardo Bonucci, chiamato a raccontare le sensazioni dell’antivigilia di Italia-Inghilterra. Dopo i tre dipendenti Rai al seguito della Nazionale risultati positivi al Covid, Coverciano è stata blindata, così anche le conferenze avvengono da remoto.

Nemmeno la distanza ha filtrato la voglia del difensore azzurro di andarsi a prendere la finale. Le prime parole sono per la vittoria con la Spagna: “La possibile vittoria di domenica è importante per il movimento del calcio italiano, per ogni giocatore, per la Federazione, per tutto quello che andrebbe a portare la vittoria dopo anni difficili e in questo periodo. Sarebbe una grande iniezione di fiducia per gli italiani”.

Non entra nella polemica del calcio di rigore, molto dubbio, concesso agli inglesi contro la Danimarca: “Pensiamo solo a giocare a calcio e a divertirci. Il resto sono solo chiacchiere. In campo ci sarà il miglior spettacolo per il calcio da parte dell’Italia, dell’Inghilterra e degli arbitri. Giocare in casa loro non ci spaventa”.

Di fronte, domenica, si troverà gli indiavolati attaccanti inglesi: “Giovani contro vecchietti… Hanno attaccanti fortissimi, servirà una grande attenzione verso di loro, della difesa e di tutta la squadra. Sappiamo le difficoltà che possono darci e dovremo stare attenti alla loro velocità”.