Netflix, Unorthodox nuova serie tv boom di successo: di cosa parla la serie, storia vera, streaming e trailer (VIDEO)

Netflix continua ad avere uno strepitoso successo anche se non soprattutto in questi giorni di pandemia da coronavirus e sono molto attesi i nuovi prodotti che la piattaforma in streaming propone in questi prossimi giorni in uscita, sia come serie tv che come film e contenuti extra.

Tra i prodotti che hanno già riscosso un successo clamoroso ci sono però alcuni che segnano numeri record: tra questi, in particolare Unorthdox, la nuova serie tv del colosso canadese dello streaming online che sta catturando tantissimi fan.

Perchè? Di cosa parla? Qual è la trama e come e quando vederla? Ecco tutte le informazioni sulla serie e anche il relativo trailer.

Netflix, Unorthodox nuova serie tv boom di successo: trama, cast, trailer, spoiler, dove e come vederla in streaming

Si tratta della prima miniserie in yiddish, e parla della storia vera di una donna nata e cresciuta all’interno della comunità ebraica di Brooklyn.

Unorthdox è dunque basata, come trama, sulla storia vera di una donna della comunità ebraica della città di Brooklyn: ispirata all’autobiografia di Deborah Feldman dal titolo Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, pubblicata nell’anno 2012, la serie parla di Ester.

Ester Shapiro, questo il nome completo della protagonista della serie, è una ragazza di fede ortodossa di 19 anni, bloccata in un matrimonio senza amore. Dopo oltre un anno di convivenza senza essere riuscita a concepire un figlio, l’equilibrio della relazione si rompe ed il marito le chiede il divorzio.

Quello stesso giorno Ester scopre di essere incinta ma decide di scappare da New York per fuggire al suo triste destino.

Va dunque in Germania, a Berlino, dove vive la madre da ormai 20 anni. Al suo arrivo la ragazza non conosce nessuno ed ha pochi mezzi, però riesce a fare amicizia con degli studenti della sua età all’interno di un conservatorio di musica.

La ragazza patisce il passato che continua a tormentarla: suo marito e suo cugino, vengono a sapere della gravidanza e decidono di andare a cercarla in Germania, con l’intenzione di di riportarla indietro, a Williamsbourg.

La vera storia da cui è ispirata la serie

Benché parli di una storia vera, come ogni serie tratta da una storia biografica, anche in questo caso, gli autori della produzione si sono presi delle libertà: ci sono delle parti che non coincidono con la realtà storica dei fatti.

In particolare, benché vi sia molto nella serie relativa alla storia vera, non si tratta di un documentario e benché parti importanti del racconto della vita di Ester a Williamsburg siano reale e si tratta di rimodulazioni di ciò che è realmente accaduto all’autrice del libro, in verità la parte che si fonda sulla sua vita a Berlino è invece stata inventata dagli sceneggiatori.

Unorthdox, il trailer della serie Netflix

Una serie pubblicata a Marzo 2020 e divenuta di successo, divisa in quattro parti, sta facendo parlare anche molti degli esperti del settore per via della qualità e della ricercatezza di trama e strutturazione. Questo è il trailer: