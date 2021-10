No green pass, protesta a Milano: 8 fermati

Sono otto le persone accompagnate dalla polizia in Questura a Milano nel corso della manifestazione di protesta dei no green pass. Di questi sette sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale e una per mancato preavviso della manifestazione. Alle 21.30 la manifestazione, grazie al presidio che ha fatto desistere gli ultimi partecipanti, è terminata.

Al corteo hanno preso parte circa 4mila persone. Partita attorno alle 18 da piazza Fontana, ritrovo abituale dei cortei non preavvisati del sabato pomeriggio, la manifestazione si è diretta verso piazza San Babila e corso Venezia al grido ‘libertà libertà’. All’altezza dei bastioni di Porta Venezia, un gruppo di manifestanti ha tentato di indirizzare la testa del corteo verso piazza della Repubblica, ma le forze dell’ordine sono riuscite a impedire l’azione.