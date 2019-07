Non solo Apophis: dallo spazio arriva l’asteroide che fa diventare ricchi

Strano, ma vero: almeno, dal punto di vista tecnico, scientifico. Sta arrivando verso la terra un nuovo asteroide, scoperto dalla Nasa: un corpo celeste che, insieme agli altri asteroidi che sono stati scoperti, analizzati e monitorati nella recente Conferenza internazionale (come ad esempio il QV89 che dovrebbe arrivare a Settembre e poi ripresentarsi, minaccioso, più avanti oppure Apophis, le cui dimensioni fanno temere agli scienziati un grosso pericoloso impatto), rischia di avere un importante impatto sul pianeta. Già. Ma quale?

In pratica, si tratterebbe di un asteroide che potrebbe far diventare tutti ricchi. Sembra paradossale, ma c’è del vero. Ma di cosa si tratta?

Psyche 16, arriva sulla Terra l’Asteroide che può far diventare ricchi. Ecco come, quando e perché

Si tratta, in realtà, di un asteroide scoperto già in anni passati: tuttavia ora la NASA sembra abbia maturato una convinzione molto allettante. Quale? Pare voglia progettare una missione per raggiungerlo ed estrarre le sue ricchezze. Ma di quali ricchezze si parla? E di quale asteroide?

Il suo nome è Psyche 16 e può diventare l’asteroide in grado di sconvolgere la Terra. Ma non in un senso distruttivo: in realtà, potrebbe trasformare l’economia mondiale. Arricchendoci tutti.

Proprio così. Si tratta dell’asteroide Psyche 16, che viene contraddistinto, al suo interno, da profonde crepe rocciose all’interno delle quali scorre una immane quantità di oro oltre ad altri metalli preziosi. La scienza lo studia ormai da tanto, e dopo diversi anni dalla sua scoperta, NASA pare davvero intenzionata a farlo: pianificare il modo per raggiungerlo, atterrarci, e estrarre i materiali economicamente fruttiferi.

Se mera fantascienza, non è ancora ben chiaro: ma fosse possibile, sarebbe una manna per l’economia mondiale. Secondo alcuni esperti, andare su Psyche 16 e riuscire a estrapolare oro, ferro, nichel, e gli altri metalli preziosi, produrrebbe nuove miliardarie entrare alla Terra, e farebbe aumentare il numero dei benestanti, a pioggia, su tutto il pianeta.

Più ricchezze significa più persone ricche. Sarà possibile? Ad ora, rumors dicono che la NASA sia pronta a vagliare una missione per arrivare sull’asteroide. Ma dove si trova?

Psyche 16 orbita tra Marte e Giove a circa 750.000 milioni di chilometri dalla Terra. Non sarebbe solo la difficoltà di arrivarci. Ma una volta lì bisogna capire come prelevare i metalli preziosi con le attuali tecnologie. Stando all’esperto John Zarnecki, professore e presidente della Royal Astronomical Society nel Regno Unito, ci vorrebbero 25 anni per estrarre l’oro e il resto. Molti governi, pare, sono interessati al progetto. Seguiranno senz’altro ‘preziosi’ (è proprio il caso di dirlo) aggiornamenti.