Asteroide QV89 in collisione con la Terra, ecco le ultimissime

Rischio impatto con la terra? Stiamo in pericolo collisione? Da giorni le notizie relative all’Asteroide QV89 divampano sul web preoccupando, e non poco, appassionati di spazio e non solo. Ma che cosa sta succedendo? E davvero rischiamo un impatto?

Asteroide QV89, gli aggiornamenti sull’impatto con la Terra

L’asteroide QV89 come è ben noto ormai, rappresenta il primo di un gruppo di asteroidi destinati a colpire il nostro pianeta. Ma la Terra è in pericolo?

Di recente, dalla NASA e ESA hanno provato ad abbassare polemiche e paura occupandosi dettagliatamente dei calcoli concernenti la traiettoria, provando a trovare dati certi circa la non imminenza di un probabile impatto.

Ad ogni modo, dopo Apophis questo nuovo asteroide preoccupa e non poco gli scienziati: ed è proprio lui, QV89.

Come noto, la terra è spesso minacciata dall’avvicinarsi di corpi extraterrestri, tuttavia, proprio in questo ultimo caso il rischio di un impatto è elevato.

La NASA ha fornito dati circa un aggiornamento circa gli asteroidi pericolosi per la Terra. Il prossimo elemento extraterrestre che impatterà, o almeno dovrebbe, con la Terra risulterebbe essere Bennu, che però non creerà nessun danno. Tutto il contrario di QV89 2006, che entrerebbe in collisione con la Terra il 9 settembre 2019.

Anche la ESA studia il da farsi. L’impatto con QV89 è a rischio alto, ma non ancora da allarme rosso. Ad allarmare gli scienziati è l’essenza dell’asteroide QV89 che misurerebbe 40 metri, più o meno quanto un intero palazzo.

In ogni caso però, attenzione: non sarebbe una minaccia mortale per la Terra. Ma potrebbe creare danni: secondo ESA il corpo celeste passerà a 6.7 milioni di chilometri dalla Terra, ma pur se non mortalmente pericoloso, generebbe danni significativi. Ecco perché si analizza bene la traiettoria per valutare le azioni di contrasto ai danni dall’impatto.