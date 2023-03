(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni, italiano, è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da vari colpi d’arma da fuoco, di cui alcuni al torace. L’agguato intorno alle 19.30 in una pompa di benzina in via dei Ciceri a Roma, in zona Torpignattara. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile.