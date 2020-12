Operazione antiterrorismo a Latina, fermata una donna

Ieri sera, giovedì 17 dicembre a Latina, la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di una cittadina tunisina di 35 anni. È indagata per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato diversi dispositivi. Da una prima verifica, è stato riscontrato che la donna svolgeva una vera e propria attività di tutoring in materia di confezionamento di esplosivi, divulgando a utenti della rete, simpatizzanti di Isis, dettagliate istruzioni, da lei stessa prodotte, su come costruire ordigni.

Il fermo della cittadina tunisina è stato emesso dalla Procura della di Roma. Secondo gli inquirenti l’indagata era associata all’organizzazione terroristica Islamic State, svolgeva un’intensa attività di istigazione attraverso la diffusione di materiale di propaganda e istigava i “seguaci” a compiere atti terroristici.

Le modalità venivano indicata tramite Telegram o in gruppi chiusi di Whatsapp, in cui gli agenti hanno riscontrato numerosi video inneggianti al martirio e contenuti multimediali in cui Osama Bin Laden invita il popolo musulmano alla lotta armata e al martirio.

Mario Bonito