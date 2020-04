Oroscopo 1 maggio 2020: i pronostici di domani

E così il mese sta finendo, lasciando spazio a quello di maggio con tanta speranza per il futuro. Possiamo già sapere qualcosa, in anteprima, sulla prima giornata del nuovo mese: vediamo cosa dice l’oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 1 maggio 2020, e tutte le variazioni rispetto all’oroscopo odierno.

Oroscopo 1 maggio: Ariete

Non puoi evitare di essere coinvolto in una faccenda familiare. Ma invece di cercare di correggere vecchi torti (non accadrà mai), cerca nuovi rimedi.

Oroscopo 1 maggio: Toro

Sarai sorpreso quando apprenderai che dopo tutto riceverai quel rimborso o la riduzione del prezzo. È bello sapere che alcuni aspetti dell’economia funzionano ancora.

Oroscopo 1 maggio: Gemelli

Trovare la risposta non è sufficiente. Devi mostrare come. Ma ottenere il processo su carta è buono perché puoi farlo di nuovo senza ricominciare da zero.

Oroscopo 1 maggio: Cancro

Le cose sembrano sempre migliori nella tua immaginazione. Ma se vuoi fare il salto dal disegno alla tavola alla realtà, devi usare un po ‘di olio di gomito.

Oroscopo 1 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 maggio: Leone

Scopri che una persona cara ha fatto qualcosa che ha detto di non fare. Ma non arrabbiarti. Lo rimpiange già.

Oroscopo 1 maggio: Vergine

Stai facendo il miglior lavoro possibile? La confusione sui dettagli non è sempre efficace e può richiedere molto tempo. Devi ripensare il tuo approccio.

Oroscopo 1 maggio: Bilancia

Un amico si sta ritirando di nuovo? Digli che è meglio che sia sicuro, perché è l’ultima volta che ce la farai.

Oroscopo 1 maggio: Scorpione

Attento. Il passato sembra sempre più roseo. Non vorrai tornare indietro e riviverlo se ci pensassi davvero.

Oroscopo 1 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 maggio: Sagittario

Sei in pericolo di buttare soldi buoni e male (che non è una buona idea nell’attuale economia). Riduci ora mentre puoi.

Oroscopo 1 maggio: Capricorno

Perché stai rivisitando una questione in cui non hai avuto molta scelta in primo luogo? Hai fatto del tuo meglio in quel momento e dovresti lasciarlo da solo.

Oroscopo 1 maggio: Acquario

Minimizzare i risultati può essere tanto dannoso quanto esagerarli. Hai guadagnato i tuoi diritti di vanto, quindi vantati!

Oroscopo 1 maggio: Pesci

Non essere così veloce a scambiare ciò che hai. Una cosa certa è ancora una cosa certa anche se non lo sembra molto adesso.

