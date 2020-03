Oroscopo 13 marzo 2020: anteprima di domani

Perché non fare un salto a domani, per capire se davvero questo venerdì 13 sarà sfortunato anche per noi? Le stelle ci portano consiglio e allora andiamo a leggere l’oroscopo di domani.

Di seguito, segno per segno, tutti i pronostici di domani, 13 marzo 2020, e le variazioni rispetto alle previsioni odierne.

Oroscopo 13 marzo: Ariete

Lavorerai come un demone oggi? O non farai niente? Il semplice fatto è che la scelta è tutta tua, quindi decidi cosa ti serve di più – fare soldi o riposare – e poi abbandonarti a quell’obiettivo al 100%.

Oroscopo 13 marzo: Toro

Se ritieni di non essere stato ricompensato abbastanza per quello che hai fatto, fai esplodere e trasformalo in un grande successo. Vi sono tutte le indicazioni che facendo conoscere la tua insoddisfazione otterrai un aumento, o forse anche una promozione!

Oroscopo 13 marzo: Gemelli

Può sembrare che tu abbia mancato gli obiettivi che ti sei prefissato all’inizio dell’anno ma non ti preoccupare troppo. Il fatto è che hai gettato le basi per il successo futuro, che non tarderà ad arrivare.

Oroscopo 13 marzo: Cancro

Il Sole in una delle aree più simpatiche porterà successo in un modo o nell’altro nei prossimi giorni, ma devi comunque fare attenzione alle persone che non vogliono vederti fare bene. Guarda avanti, ma guarda anche le spalle.

Oroscopo 13 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 marzo: Leone

Qualcuno in una posizione di autorità sembra avercela con te e potrebbe persino dire ai tuoi colleghi che non possono fidarsi. Non c’è bisogno di arrabbiarsi per questo. I tuoi compagni di lavoro non gli crederanno e ha ragione a temere la tua ambizione.

Oroscopo 13 marzo: Vergine

Non perdere tempo con le persone che sono o troppo pigre per fare le cose da sole, o troppo disconnesse dalla realtà per rendersi conto che stanno andando nel modo sbagliato. Ci saranno sempre persone stupide: sono quelle che ti fanno sembrare intelligente!

Oroscopo 13 marzo: Bilancia

Potresti sentirti un po ‘sotto il tempo oggi, come se ogni sforzo fosse troppo per te, nel qual caso ti consigliamo vivamente di prenderti un po’ di tempo. In questo periodo dell’anno, più della maggior parte, è necessario prestare attenzione al proprio benessere.

Oroscopo 13 marzo: Scorpione

Se credi in te stesso e hai fiducia nelle tue capacità, allora non c’è nulla che non puoi fare. Il Sole nel tuo segno d’acqua dei Pesci ti incoraggerà a uscire nel mondo e creare qualcosa di straordinario. Allora perché sei ancora qui? Muoviti!

Oroscopo 13 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 marzo: Sagittario

Qualcuno ti farà passare dei momenti difficili oggi e, in vero stile sagittario, la tua reazione sarà di restituirgli dei momenti difficili. Ma è davvero necessario? I pianeti suggeriscono che la tua migliore risposta sarà ridere di loro. Mostra al mondo che non li prendi sul serio.

Oroscopo 13 marzo: Capricorno

Potresti non essere d’accordo con quello che sta facendo un amico ma non metterlo in discussione. Se vogliono comportarsi in modi che li fanno sembrare sciocchi, beh, dipende da loro. Dare consigli solo se lo richiedono espressamente e probabilmente non lo faranno.

Oroscopo 13 marzo: Acquario

I pensieri negativi hanno un modo di attrarre eventi negativi e l’attuale clima cosmico indica fortemente che non puoi permetterti di essere qualcosa di meno che positivo, sia mentalmente che emotivamente. La vita è ciò che ne fai, quindi rendilo un capolavoro.

Oroscopo 13 marzo: Pesci

Ora c’è il pericolo che tu abbia così tanta fiducia in te stesso che potresti andare troppo lontano e iniziare qualcosa che non sarai in grado di finire, il che a sua volta potrebbe effettivamente intaccare la tua autostima. Non dimenticare mai che hai dei limiti, proprio come tutti gli altri.

