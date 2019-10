Oroscopo 15 ottobre 2019: le previsioni dalle stelle

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 15 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle indicazioni di Italia Sera del 14 ottobre 2019.

Oroscopo 15 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 15 ottobre: Ariete

Un collegamento Sole-Plutone avverte di sconvolgimenti e scontri. Probabilmente non è quello che vuoi sentire proprio all’inizio della settimana, ma è avvisato di essere avvisato e ora sai che ci sono problemi in corso, puoi fare alcune mosse agili per evitarlo. Oroscopo 15 ottobre: Toro

Oggi dovrai affrontare una situazione che richiede un’azione rapida e decisiva. Sarà ovvio fin dall’inizio che questo non è il tipo di situazione che puoi evitare, quindi accetta la posizione in cui ti trovi e trasformala a tuo vantaggio.

Oroscopo 15 ottobre: Gemelli

Non ti accontenterai di sederti e guardare il mondo che passa nei prossimi giorni: sarai desideroso di uscire e fare cose che fanno la differenza. Assicurati che sia una differenza positiva, non solo qualcosa che fai per divertimento.

Oroscopo 15 ottobre: Cancro

Non hai intenzione di fare ciò che gli altri ti dicono di fare, specialmente se sembrano credere che la loro elevata posizione sociale o professionale dia loro il diritto di dirigere le tue azioni. Non lo fa e prima imparano questo fatto, meglio è.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 15 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 ottobre: Leone

Anche se potresti non credere che un individuo possa cambiare il mondo, ti viene consigliato di agire come se lo credessi oggi. Con il Sole, il tuo sovrano, collegato al pianeta Plutone, non devi aver paura di scuotere la barca. Crea la tua piccola tempesta. Oroscopo 15 ottobre: Vergine

Prima di fare qualcosa di grosso, forse anche spettacolare, pensa attentamente a quanto ti costerà, perché i pianeti ti avvisano che potresti facilmente lasciare sfuggire le tue spese. Decidi un budget ragionevole e segui la Vergine.

Oroscopo 15 ottobre: Bilancia

Ci saranno alcuni sviluppi interessanti nella tua vita sociale questa settimana e, sì, ne avrai uno, anche se al momento sembra che lavori tutte le ore. C’è di più nella vita oltre a guadagnarsi da vivere, quindi esci e vivi un po ‘.

Oroscopo 15 ottobre: Scorpione

L’attività cosmica all’interno e intorno all’area più sensibile della tua mappa ti ha fatto saltare all’ombra negli ultimi tempi e il collegamento Sole-Plutone di oggi non sarà di grande aiuto. Ma va bene. Un buon spavento potrebbe essere esattamente quello che ti serve per farti muovere di nuovo.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 15 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 ottobre: Sagittario

Accetta dall’inizio di questa settimana che altre persone non giocheranno secondo le regole. Questo ti metterà nel giusto stato d’animo per affrontare qualsiasi sfida ti si presenti. Ricorda, tutto è giusto in amore e in guerra – e fare soldi e andare avanti.

Oroscopo 15 ottobre: Capricorno

Devi fare qualcosa di diverso, qualcosa che ti aiuti a superare i limiti che ti sono stati imposti (e che ti sei imposto) nelle ultime settimane. Se lo rendi qualcosa di grande e audace, il mondo lo noterà sicuramente.

Oroscopo 15 ottobre: Acquario

Tendi a dare certe cose per scontate e agisci come se non cambiassero mai, ma il collegamento Sole-Plutone di oggi distruggerà questa convinzione con una certa forza. Il semplice fatto è che nulla rimane lo stesso per sempre – e nemmeno dovresti volerlo. Oroscopo 15 ottobre: Pesci

Il gioco diventerà un po ‘difficile nel corso del prossimo giorno o due e potrebbe essere necessario ottenere assistenza da qualcuno di cui sai di poterti fidare. Allo stesso modo, altri verranno da te per chiedere aiuto nei loro momenti di bisogno. La gentilezza e la cooperazione sono la vita.

Aggiornamento ore 9.00