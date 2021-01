Oroscopo 19 gennaio 2021: i pronostici di domani

Ancora insieme per discutere questioni astrologiche: tutto cambia rapidamente e allora andiamo ad analizzare il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 19 gennaio 2021, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 19 gennaio: Ariete

Ciò che era iniziato come una differenza di opinioni si sta trasformando in qualcos’altro – e non è bello. Raffreddalo prima che le cose sfuggano di mano.

Oroscopo 19 gennaio: Toro

Sei così concentrato su un punto che ti stai perdendo il quadro generale. Rilassati prima di metterti in un angolo.

Oroscopo 19 gennaio: Gemelli

Ti chiedevi se ci si potesse fidare di un certo qualcuno. E scopri di essere in buone mani. Ma che dire della persona che ha piantato dubbi in primo luogo?

Oroscopo 19 gennaio: Cancro

Preparati per un altro turno di lavoro. Sii gentile con tutti perché non sarà facile dire chi è dentro e chi è fuori.

Oroscopo 19 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 gennaio: Leone

Gli esperti non sono così in cima al loro gioco come vorrebbero credere. Parla e sottolinea la colpa che sta nel loro pensiero.

Oroscopo 19 gennaio: Vergine

Assicurati di essere in grado di fare un’offerta prima di farla. Potrebbe già essere parlato e non vuoi essere lasciato in sospeso.

Oroscopo 19 gennaio: Bilancia

È fantastico che tu voglia sostenere la causa di un amico, ma ne vale davvero la pena? È necessario valutare le conseguenze di ciò sulla bilancia.

Oroscopo 19 gennaio: Scorpione

Credi di arrivare al nocciolo della questione, ma abbi un cuore e lascia che una persona cara venga da te quando è pronta a parlare.

Oroscopo 19 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 gennaio: Sagittario

Resisti alla tentazione di intervenire. Non sei così informato come pensi e non dovresti rischiare la tua credibilità per il bene di una battuta.

Oroscopo 19 gennaio: Capricorno

Non ti piacerà che ti venga detto di abbandonare quello che stai facendo, ma fallo. Il nuovo incarico che ti viene assegnato è caldo e quello su cui stai lavorando non lo è.

Oroscopo 19 gennaio: Acquario

Sei fissato su un risultato e un solo risultato. Quando ti sei avvicinato così tanto? Lascia che gli sviluppi si svolgano da soli. Potresti sorprenderti.

Oroscopo 19 gennaio: Pesci

Un fratello o un parente arrabbiato cerca di trascinarti in una faida in corso. Agisci in modo comprensivo, ma stai alla larga. Puoi vivere senza dolore.

