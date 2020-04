Oroscopo 20 aprile 2020: previsioni di oggi

Eccoci di fronte ad una settimana che inizia, ma non temete questo lunedì perché arrivano subito i nostri consigli dalle stelle, per tutti i segni dello zodiaco. Ecco per voi l’oroscopo di oggi.

A seguire tutte le previsioni di oggi, 20 aprile 2020, che potete mettere a confronto con le previsioni di ieri.

Oroscopo 20 aprile: Ariete

Rimani a tuo agio sul fronte monetario. Solo una strategia professionalmente valida riuscirà nel tipo di ambiente competitivo in cui ti trovi. Quelli che non si mantengono bene a lungo sul fronte della salute probabilmente mostreranno un recupero notevole.

Oroscopo 20 aprile: Toro

Una vita domestica tranquilla potrebbe indurti a trascorrere più tempo a casa. Un’occasione d’oro per viaggiare all’estero potrebbe arrivare ad alcuni, in futuro.

Oroscopo 20 aprile: Gemelli

È probabile che alcuni di voi acquisiscano proprietà tramite eredità. Coloro che attraversano una fase difficile riusciranno a fare bene. Le promesse fatte dal partner ti manterranno di buon umore.

Oroscopo 20 aprile: Cancro

È probabile che si raggiunga la stabilità finanziaria. Chi ha controversie può aspettarsi un annuncio di pace. Cibi e bevande salutari attireranno alcuni, ma potrebbero non essere efficaci come pubblicizzati.

Oroscopo 20 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 aprile: Leone

Un disaccordo con il coniuge o un anziano di famiglia dovrebbe essere risolto al più presto. Un momento con la famiglia può rivelarsi più rilassante e rigenerante.

Oroscopo 20 aprile: Vergine

Questo è un giorno favorevole per concludere un affare di proprietà. L’ammissione a un’attività prescelta può diventare una realtà per alcuni, in particolare per coloro che aspirano a tanto.

Oroscopo 20 aprile: Bilancia

Il denaro arriva in un flusso costante ed è destinato a migliorare presto. Sarai in grado di fare mosse perfette per salire la scala della carriera. Riesci a rimanere in forma mangiando saggiamente.

Oroscopo 20 aprile: Scorpione

Apriti un po ‘per sentirti amato e curato dalla famiglia. Potresti essere invitato a una festa in futuro che potrebbe comportare un viaggio lontano.

Oroscopo 20 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 aprile: Sagittario

Alcuni sul lavoro possono fare fatica a offrire sconti. Contribuire positivamente a uno sforzo di squadra sarà immensamente vantaggioso. Quelli separati dal partner probabilmente si uniranno presto.

Oroscopo 20 aprile: Capricorno

Una buona situazione monetaria ti aiuterà a comprare ciò che hai sempre desiderato. Il denaro arriverà man mano che si diffondono le tue capacità. Quelli in attesa di referti medici li troveranno perfetti.

Oroscopo 20 aprile: Acquario

Dovrai essere il più discreto nel gestire un membro della famiglia. Tieni d’occhio un ragazzo. I commercianti probabilmente affronteranno un mercato diverso.

Oroscopo 20 aprile: Pesci

Probabilmente uscirai vittorioso in una situazione competitiva sul fronte lavorativo. La relazione si rafforza se riesci a risparmiare tempo per il partner.

