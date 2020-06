Oroscopo 22 giugno 2020: le previsioni di oggi

Buon inizio di settimana a voi, che state aspettando come sempre i consigli dalle stelle. Tutto ricomincia in questa giornata e anche noi ripartiamo con il nuovo oroscopo di oggi.

Nell’articolo i pronostici di oggi, 22 giugno 2020, in base alle ultime previsioni.

Oroscopo 22 giugno: Ariete

È probabile che i tuoi sforzi romantici portino frutto se trovi un compagno perfetto.

Oroscopo 22 giugno: Toro

È probabile che il matrimonio di qualcuno in famiglia venga fissato. Alcuni di voi faranno un buon affare sulla proprietà. È probabile che tu mantenga il controllo sul fronte professionale.

Oroscopo 22 giugno: Gemelli

Adottare una routine sana sarà un passo nella giusta direzione. È probabile che la famiglia supporti le tue idee per sperimentare qualcosa di nuovo.

Oroscopo 22 giugno: Cancro

Puoi essere assegnato al posto in una competizione sul fronte professionale. L’insistenza del partner nel fare qualcosa che non ti interessa potrebbe non andare in una buona direzione.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 22 giugno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 giugno: Leone

Continuare gli sforzi darà sicuramente risultati positivi, quindi non scoraggiarti. La possibilità di possedere una casa potrebbe apparire all’orizzonte per alcuni. È probabile che crei l’ambiente perfetto per il romanticismo.

Oroscopo 22 giugno: Vergine

Mescolare affari con piacere aggiungerà divertimento al tuo progetto o compito! Le prestazioni di un giovane famigliare sul fronte lavorativo possono lasciare molto a desiderare.

Oroscopo 22 giugno: Bilancia

Una riunione di famiglia è tra le carte e ti darà l’opportunità di incontrare qualcuno che non vedi da anni. Le stelle sul fronte della proprietà appaiono le più luminose.

Oroscopo 22 giugno: Scorpione

È probabile che una questione di proprietà venga risolta amichevolmente. Gli studenti trarranno beneficio dalla guida degli anziani. È possibile che l’attrazione reciproca si trasformi in una vera e propria storia d’amore, quindi incrocia le dita!

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 22 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 giugno: Sagittario

Riuscirai a tornare in forma entrando in palestra o prendendo un regime di esercizi. Tieni d’occhio gli sviluppi in atto sul fronte della famiglia. Finire un progetto può essere un’esperienza di prova.

Oroscopo 22 giugno: Capricorno

L’autocontrollo sarà la chiave della tua buona salute e riuscirai ad aderirvi. La possibilità di mettere qualcuno che non ti piace al tappeto potrebbe materializzarsi.

Oroscopo 22 giugno: Acquario

Riuscirai a limitare il cibo spazzatura per rimanere in salute. Potrebbe essere necessario un certo coordinamento sul fronte interno per organizzare un evento familiare.

Oroscopo 22 giugno: Pesci

Evita di spendere soldi per qualcosa di costoso. Le differenze relative a una terza persona possono insorgere in una relazione romantica, se non attenta.

Aggiornamento ore 10.00