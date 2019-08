Oroscopo 3 agosto 2019: la giornata secondo le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 3 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 2 agosto 2019.

Oroscopo 3 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo sabato 3 agosto: Ariete

Nuovi volti e nuovi luoghi avranno un ruolo importante nella tua vita oggi e durante il fine settimana, quindi sii pronto a tutto e soprattutto sii pronto a muoverti in un attimo. Non perdere tempo a dirti addio, vai in strada e divertiti.

Oroscopo sabato 3 agosto: Toro

Ciò in cui credi può sembrare perfettamente ragionevole per te, ma gli altri non ne sono così sicuri, quindi sii pronto ad affrontare le critiche di persone che non condividono i tuoi ideali o la tua visione della vita. Ma non lasciare che quella critica ti fermi, sii sempre fedele a te stesso.

Oroscopo sabato 3 agosto: Gemelli

Tutto sembra giusto con l’universo in questo momento e nei prossimi due o tre giorni quella sensazione continuerà sicuramente. Se sei in movimento in qualsiasi modo il tuo percorso sarà fluido e le persone che incontrerai saranno divertenti, quindi non avere fretta.

Oroscopo sabato 3 agosto: Cancro

Se ti senti a disagio con quello che ti viene chiesto di fare, allora semplicemente rifiuta di farlo. Nessuno ha il potere di costringerti ad agire in modo contrario ai tuoi principi, quindi sii coraggioso e dì “no” se sai che è la cosa giusta da fare.

Oroscopo 3 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo sabato 3 agosto: Leone

Non perdere tempo ed energie litigando con persone le cui credenze e opinioni sono molto diverse dalle tue: hai più possibilità di cambiare il modo in cui guardano il mondo che cambiano le tue. Questo è ciò che rende la vita così divertente.

Oroscopo sabato 3 agosto: Vergine

Qualcuno che incontri oggi o durante il fine settimana ti farà una grande impressione, al punto che potresti decidere di voler essere come loro in ogni modo. Questo non può succedere. Perché? Perché sono unici e anche tu. Prova invece ad essere te stesso.

Oroscopo sabato 3 agosto: Bilancia

La cosa importante oggi è che non prendi quello che succede troppo sul serio. Sì, certo, ci sono alcune cose importanti che stanno accadendo nel tuo mondo, ma permetterti di lavorare su di esse non ti aiuterà affatto. Mantieni la distanza emotivamente.

Oroscopo sabato 3 agosto: Scorpione

Le irritazioni minori non devono diventare irritazioni gravi, e il modo migliore per accertarsene è quello di mantenere la calma e, se possibile, evitare le persone il cui atteggiamento ti porta nella direzione sbagliata. Non devi giocare ai loro giochi.

Oroscopo 3 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo sabato 3 agosto: Sagittario

I pianeti indicano che oggi farai di più se avrai una visione rilassata dei difetti e dei fallimenti di altre persone. Non possono aiutare chi sono, non più di quanto tu possa fare, quindi stai calmo e accetta che non otterrai sempre le cose a modo tuo.

Oroscopo sabato 3 agosto: Capricorno

Non importa quante svolte sbagliate hai fatto di recente, sembra che tu sia ancora sulla strada giusta, quindi perché ti preoccupi così tanto? Man mano che il mese di agosto avanza scoprirai che meno ti preoccupi della vita e più ti diverti.

Oroscopo sabato 3 agosto: Acquario

Guarda sempre il lato positivo, anche quando sembrano accadere eventi oscuri intorno a te. Il fatto è che puoi vedere solo una parte del quadro cosmico e se tu potessi vederlo tutto, capiresti in un istante come si adatta tutto insieme.

