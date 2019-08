Oroscopo 8 agosto 2019: consigli segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 8 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 7 agosto 2019.

Oroscopo 8 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 8 agosto: Ariete

Indipendentemente dalle delusioni che potresti aver riscontrato nelle ultime settimane, ora tutti i sistemi funzionano e nulla può impedirti di divertirti. Il mondo è un posto fantastico – se lo guardi con il giusto tipo di occhi – goditelo appieno.

Oroscopo 8 agosto: Toro

Evita di dare giudizi, soprattutto quando hai a che fare con persone la cui visione della vita è diversa dalla tua. Può darsi che non riesci a capire perché pensano e agiscono come fanno ma hai considerato che potrebbero vederti esattamente allo stesso modo?

Oroscopo 8 agosto: Gemelli

Amici e persone care faranno del loro meglio per essere gentili con te oggi e tu devi essere gentile con loro in cambio. Giove nel tuo segno opposto ti rende facile riconoscere il bene nelle persone: è sempre lì se lo cerchi.

Oroscopo 8 agosto: Cancro

L’influenza di Giove nell’area di lavoro e di benessere della tua carta significa che potresti essere tentato di spingerti più forte oggi, ma è una buona idea? Potresti essere abbastanza forte per far fronte a responsabilità extra ora, ma che ne dici di quando la tua energia svanisce?

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 8 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 agosto: Leone

Questo è uno dei migliori giorni dell’anno per te e se fai uno sforzo per esprimerti – professionalmente, creativamente, romanticamente o in qualsiasi modo ti piaccia – sei sicuro di fare un’impressione enorme e positiva. Cerca di essere un Leo fantastico.

Oroscopo 8 agosto: Vergine

Lascia che il destino faccia il suo corso e non cercare di cambiare cose che non possono o non devono essere cambiate. Inoltre, mentre il Sole si sta muovendo attraverso l’area più segreta della tua carta, potrebbe non essere una buona idea richiamare l’attenzione su di te. Hai cose da nascondere!

Oroscopo 8 agosto: Bilancia

Non preoccuparti se non hai voglia di viaggiare oggi perché altre persone verranno da te. Potresti pensare di voler rimanere solo, ma una volta che inizi a chattare con gli amici non vorrai più smettere – e insieme metterai i diritti in tutto il mondo.

Oroscopo 8 agosto: Scorpione

Potresti desiderare di più delle cose belle della vita ma non rimanere così preso dalla ricerca di cose materiali che dimentichi ciò che conta davvero. Sei già ricco in termini di amore e amicizia, e come tale è meglio di quanto lo sarà mai la maggior parte delle persone.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 8 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 agosto: Sagittario

Qualunque cambiamento avvenga nella tua vita nelle prossime 24 ore, puoi essere sicuro che a lungo termine funzioneranno a tuo favore. Con Giove nel tuo segno legato al Sole, le tue prospettive sembrano brillanti e saranno ancora più luminose se ti ricordi di sorridere!

Oroscopo 8 agosto: Capricorno

I pianeti ti avvertono che stai inseguendo troppi obiettivi e troppi sogni. Quello che devi fare ora è trovare un posto tranquillo dove puoi stare da solo, lontano dalle influenze mondane e decidere quali saranno le tue priorità. Quindi attenersi a loro!

Oroscopo 8 agosto: Acquario

Questo dovrebbe essere un momento meraviglioso per te e lo sarà ancora di più se fai uno sforzo per raggiungere le persone che incontri durante i tuoi viaggi. Potresti essere sorpreso da quante di queste persone condividano i tuoi sogni. Perché non perseguirli insieme?

Oroscopo 8 agosto: Pesci

L’influenza di Giove nell’area della tua carta che governa la tua posizione sociale e professionale significa che qualsiasi sforzo che fai oggi e domani migliorerà la tua reputazione in modi importanti. Mostra ai datori di lavoro e ad altre persone importanti che intendi affari.

Aggiornamento ore 11.00