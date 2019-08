Oroscopo mercoledì 7 agosto 2019: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 7 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 6 agosto 2019.

Oroscopo 7 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Ariete

Se c’è qualcuno che desideri stupire, fai di tutto per mostrare loro perché sei quello con cui devono lavorare. Tuttavia, devi assicurarti di poter mantenere tutte le promesse fatte. Se li deluderai, la tua reputazione ne risentirà.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Toro

Cerca di non lasciare che le preoccupazioni minori diventino grandi ansie. Il messaggio delle stelle per te, ora Toro, è che, per quanto negative possano apparire certe situazioni, avranno, per pienezza di tempo, conseguenze positive – quindi tieni i tuoi problemi in prospettiva.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Gemelli

Evita di cercare soluzioni complicate a problemi davvero molto semplici. Come regola generale, la spiegazione più ovvia è probabilmente la spiegazione giusta, quindi segui le basi e tieni sempre d’occhio il quadro generale.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Cancro

Non ti mancano le buone intenzioni ma sono efficaci? Secondo i pianeti stai trovando difficoltà ad abbinare ciò che vuoi fare con ciò che puoi effettivamente realizzare al momento. Potrebbe essere perché ti aspetti troppo da te stesso?

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 7 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Leone

Il Sole nel tuo segno rende possibili tutte le cose, ma quelle cose non succederanno solo per magia – lo sforzo deve venire da te. Inoltre, nei prossimi giorni è necessario un atteggiamento positivo: non garantirà il successo, ma lo renderà più probabile.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Vergine

Ascolta la tua voce interiore oggi e fai quello che ti dice, anche se sembra contrario a ciò che il lato più logico del tuo cervello dice che dovresti fare. Cerca di non pensare eccessivamente a situazioni che dovrebbero essere sviluppate senza un controllo consapevole.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Bilancia

Trascorri la prima metà di oggi per controllare il tuo lavoro, quindi trascorri la seconda metà della giornata divertendoti con i tuoi amici e familiari. Tutto il lavoro e niente gioco rendono noioso un Libran – e noioso è l’unica cosa che non sei nato per essere!

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Scorpione

Metti in discussione tutto ciò che senti oggi, anche se proviene da una fonte di cui ti fidi al 100%. È improbabile che stiano cercando di ingannarti deliberatamente, ma è del tutto possibile che loro stessi siano stati indotti a credere a qualcosa che non è vero.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 7 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Sagittario

Più riesci a scoprire le motivazioni di qualcuno con cui lavori o fai affari, meno è probabile che li giudicherai male e metterai a rischio la tua relazione. Solo perché agiscono in modo confuso non significa che siano subdoli.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Capricorno

Oggi la prendi facilmente o ti impegni più forte che puoi nel tentativo di ottenere il massimo dal tuo carico di lavoro? Solo tu puoi decidere, ma se fai uno sforzo extra ora è più probabile che il tuo tempo sia il tuo domani.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Acquario

Concentrati sulla costruzione di relazioni oggi e non lasciare che considerazioni professionali o finanziarie dettino le tue azioni. Sei una persona per natura, quindi dovresti capire che il successo a lungo termine dipende in larga misura da come vai d’accordo con chi ti circonda.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Pesci

Alcuni compiti devono essere affrontati immediatamente, mentre altri possono essere rimandati a una data successiva. Il trucco è capire quale sia, quindi passa un po ‘di tempo a guardare i fatti e a considerare quali opzioni sono aperte a te. Quindi e solo allora prendi la tua decisione.

Aggiornamento ore 11.00