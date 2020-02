Oroscopo 8 febbraio 2020: le stelle di domani

Scrutiamo il cielo sopra di noi per determinare i pronostici del giorno 8 febbraio 2020. Anche oggi, dall’Ariete ai Pesci, le nostre indicazioni e i nostri consigli in vista di questo sabato, che sarà più o meno influenzato dalle movimentazioni astrali.

Vediamo subito in anteprima l’oroscopo del giorno 7 febbraio 2020, che cambia rispetto a quello di oggi e all’anteprima di Paolo Fox.

Oroscopo 8 febbraio: Ariete

Venere si muove oggi nel tuo segno di nascita e quasi immediatamente vedrai la vita da una prospettiva più edificante e positiva. Potresti anche incontrare qualcuno che dice o fa qualcosa che ripristina la tua fede nella natura umana e la tua fiducia in te stesso.

Oroscopo 8 febbraio: Toro

Non devi fare le cose solo per piacere alle altre persone. Se senti la necessità di sottolineare dove amici, parenti e colleghi di lavoro hanno sbagliato, allora fallo. Se non possono essere disturbati ad imparare, non hai l’obbligo di essere diplomatico.

Oroscopo 8 febbraio: Gemelli

Potrebbe infastidire il fatto che qualcuno sembri incapace di prendere una decisione su un problema che per te è così semplice, ma è così e non lo cambierai. Il quadro cosmico di oggi ti aiuterà a capire le loro paure e ad essere più indulgente.

Oroscopo 8 febbraio: Cancro

Le tue fortune cambieranno presto in meglio, molto probabilmente sul fronte del lavoro in cui i datori di lavoro e altre persone importanti hanno chiaramente una buona opinione di te. Questa non è, tuttavia, una scusa per semplificare le cose. Avendo stabilito una reputazione, ora è necessario mantenerla.

Oroscopo 8 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 febbraio: Leone

Prepara i piani di viaggio oggi e rendili eccitanti. Il tuo senso di avventura è tale da non escludere alcuna possibilità, anche se devi tener conto di quanto probabilmente costerà il tuo girovagare. Ma se te lo puoi permettere, provaci.

Oroscopo 8 febbraio: Vergine

Un problema che hai cercato di evitare tornerà alla ribalta oggi e non avrai altra scelta che affrontarlo questa volta. Una volta fatto, potresti essere sorpreso di quanto facilmente si risolva da solo. Ti sei preoccupato senza una buona ragione.

Oroscopo 8 febbraio: Bilancia

I nostri cari saranno ancora più amorevoli del solito oggi, il che è bello, e se puoi fare le cose insieme nelle prossime 24 ore dovrebbero essere molto divertenti. Lascia che gli altri decidano dove andare e cosa fare: ti godrai le scelte che fanno.

Oroscopo 8 febbraio: Scorpione

Supera le faccende il più velocemente possibile oggi, poi esci e divertiti con gli amici stasera. Le attività che richiederanno più di alcune ore per essere completate dovrebbero essere perse se riesci a cavartela o rimandare a una data successiva.

Oroscopo 8 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 febbraio: Sagittario

Venere, il pianeta dell’armonia, oggi si sposta nell’area più dinamica della tua carta, quindi ovunque tu vada e qualunque cosa tu faccia puoi essere sicuro di una ricezione positiva. Se hai bisogno di un po ‘d’amore nella tua vita, potrebbe essere proprio dietro l’angolo successivo!

Oroscopo 8 febbraio: Capricorno

Rivolgiti ad altre persone oggi e fai qualsiasi sacrificio che ritieni necessario per mettere dietro a te controversie e disaccordi recenti. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda le relazioni familiari. Ricorda, dovresti essere dalla stessa parte.

Oroscopo 8 febbraio: Acquario

Non sederti lì a fissare le stesse quattro pareti: esci nel mondo e fai onde con la tua intelligenza e saggezza. Sei il tipo di persona che si diverte a mescolare un po ‘le cose, e se ti muovi forte oggi i tuoi sforzi avranno effetti che scaldano il cuore.

Oroscopo 8 febbraio: Pesci

Venere, pianeta di valori emotivi e materiali, si sposta oggi nell’area dei soldi del tuo grafico, quindi se hai bisogno di mettere un po ‘di soldi in fretta è molto probabile che i tuoi cari ti possano aiutare se possono. Ma non indebitarti.

