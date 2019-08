Oroscopo 9 agosto 2019: le previsioni del giorno

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 9 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 8 agosto 2019.

Oroscopo 9 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 9 agosto: Ariete

Se c’è qualcosa che desideri oggi troverai un modo per ottenerlo, anche se ciò significa scartare altre persone dal tuo percorso. Ricorda solo che ciò che accade alla fine riappare, quindi pensa al futuro e cerca di non essere così aggressivo.

Oroscopo 9 agosto: Toro

Oggi non avrai altra scelta che fare ciò che i familiari e i colleghi di lavoro vogliono che tu faccia. Sono molto al posto di guida al momento e non hanno intenzione di spostarsi per te. Potresti anche sederti e goderti il ​​viaggio.

Oroscopo 9 agosto: Gemelli

Sembrerebbe che tu abbia molto controllo al momento e che altre persone faranno praticamente quello che chiedi loro. Non lasciarti andare in testa però. Solo perché hai il potere non significa che devi usarlo.

Oroscopo 9 agosto: Cancro

Avrai la possibilità di mostrare cosa puoi fare oggi e il fatto è che puoi fare molto. Come segno cardinale sai cosa vuoi e hai tutte le intenzioni di ottenerlo e, qualunque cosa i tuoi rivali possano fare, avrai successo.

Oroscopo 9 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 agosto: Leone

Non ci saranno mezze misure per le prossime 24 ore: chiunque sia abbastanza sciocco da stare tra te e qualunque cosa tu desideri non rimarrà a lungo. Spero che la maggior parte delle persone sia abbastanza sensibile da starne alla larga.

Oroscopo 9 agosto: Vergine

I pianeti avvisano che stai cercando di compiacere troppe persone e fare troppe cose allo stesso tempo e è improbabile che i risultati siano soddisfacenti. Riduci i tuoi obiettivi e concentrati sulla qualità piuttosto che sulla quantità, sia a casa che al lavoro.

Oroscopo 9 agosto: Bilancia

Potrebbe essere necessario flettere i muscoli e ricordare ad alcuni individui che non stai per rinunciare a qualcosa in cui credi. Solo perché sei un bravo ragazzo per natura non significa che non sai come combattere per i tuoi diritti – e lo farai.

Oroscopo 9 agosto: Scorpione

Oggi scoprirai qualcosa che vale la pena conoscere di un collega o di un datore di lavoro e, se lo desideri, puoi utilizzarlo per promuovere i tuoi interessi. A lungo termine, tuttavia, potrebbe non essere una buona idea, soprattutto se si traduce in un rancore.

Oroscopo 9 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 agosto: Sagittario

Ciò che gli altri pensano di ciò in cui credi non ha alcuna importanza: l’unica cosa che conta è che ci credi con tutto il cuore. Più altri ti criticano nei prossimi giorni, più sei sicuro di essere sulla strada giusta.

Oroscopo 9 agosto: Capricorno

Saturno nel tuo segno ti sta spingendo a cambiare qualcosa nella tua vita che non ti piace più. Ma devi essere sensibile al riguardo. Non buttare tutto ciò che non sembra più adattarsi a una corsa folle. Cambia il tuo mondo un passo alla volta.

Oroscopo 9 agosto: Acquario

Fai quello che ritieni sia giusto oggi e se ad altre persone non piace, beh, è ​​un peccato. Creativamente al momento hai molto da fare, quindi non aver paura di muoverti in una direzione più radicale. Potresti essere sorpreso da dove finisci.

Oroscopo 9 agosto: Pesci

Potresti essere tentato di far scappare qualcuno con commenti chiaramente falsi, ma se lo fai ti garantiranno che saranno ripetuti più in basso. Difendi te stesso e correggi con forza coloro che cercano di minare la tua reputazione.

