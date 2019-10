Oroscopo Branko 15 ottobre 2019: segno per segno, la giornata

Ci si può innamorare perdutamente quando agisce con forza Nettuno nel segno, ma visto che succede più volte in un mese, vanno valutate le possibilità guardando il cielo natale. In ogni caso, Luna in Toro, Venere e Mercurio in Scorpione, tutti in aspetto fortunato per voi, avrete amore e successo. Settore illuminato specie per giovani Pesci e per chi desidera tornare ad appassionarsi.