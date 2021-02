Oroscopo Branko domani, 16 febbraio 2021: le previsioni in anteprima

Secondo appuntamento con le stelle, dopo l'ultimo oroscopo di Branko per conoscere le previsioni di domani, 16 febbraio 2021

oroscopo di Branko per domani, 16 febbraio 2021

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 16 febbraio Branko: Ariete

Sei circondato da opportunità ma non sono quelle che desideri. Prima di respingerle, ricorda che i mendicanti non possono scegliere.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Toro

Gli affari sono leggeri e ariosi. Aspettati chiacchiere, ma non afferrare perché nessuno si sta impegnando in qualcosa.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Gemelli

Non lasciare che gli amici ti coinvolgano in un acceso dibattito. Potrebbero dire che sono solo chiacchiere, ma sarai incolpato per aver mescolato la pentola.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Cancro

C’è un motivo per cui qualcuno solleva un punto critico e non è perché vuole rovinarti la giornata. Fermati, guarda e ascolta. Sarai felice di averlo fatto.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 16 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 febbraio Branko: Leone

Sei tentato di lasciarti alle spalle una situazione tormentata, ma rimani fedele ancora per un po ‘. Le cose stanno migliorando.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Vergine

Tutto è negoziabile, anche cifre che si suppone siano scolpite nella pietra. Se qualcuno può spremere l’acqua da esso, sei tu.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Bilancia

Tutti sono contrari per amore del contrario con questo cielo. Dì l’opposto di ciò che intendi e otterrai qualcosa.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Scorpione

Solo perché qualcun altro ha raggiunto un vicolo cieco non significa che lo farai. Fai del tuo meglio. La tua ingegnosità apre le porte.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 febbraio Branko: Sagittario

Questo è il giorno delle transazioni veloci. Compra basso, vendi alto e non aggrapparti a nulla troppo a lungo o entro domani sarà inutile.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Capricorno

Sii pronto a interrompere ciò che stai facendo in modo da poter vedere uno sviluppo in ritardo. La tua parte di ape operaia verrà spenta, ma questa opportunità è dolce come il miele.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Acquario

Sai che un potenziale cliente sta solo guardando le vetrine, ma fai comunque la tua migliore presentazione. Questa persona tornerà nel prossimo futuro.

Oroscopo 16 febbraio Branko: Pesci

Non lasciare spazio nel bel mezzo di una lezione di vita. Sì, il consiglio può essere prolisso, ma puoi guadagnare molto seguendolo.

Aggiornamento ore 9,00

