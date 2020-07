Oroscopo Branko domani, 18 luglio 2020: le previsioni in anteprima

Oroscopo 18 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 luglio Branko: Leone

Puoi fare di tutto per aiutare qualcuno sul fronte sociale, ma la reciprocità potrebbe arrivare in ritardo. Un viaggio emozionante è sulle carte.

Oroscopo 18 luglio Branko: Vergine

È probabile che il tuo disinteresse si rifletta sul rendimento professionale. Potresti sentirti frustrato dal non essere in grado di sistemare le cose sul fronte della famiglia.

Oroscopo 18 luglio Branko: Bilancia

Questa giornata ti consente di superare tutti gli ostacoli sia sul fronte professionale che su quello personale. Potrebbe essere necessario essere pronti a cogliere un’iniziativa.

Oroscopo 18 luglio Branko: Scorpione

È probabile che esercizi moderati si adattino meglio a te per tornare in forma, quindi non andare per quelli faticosi. Potrebbe essere necessario prendere l’iniziativa in una situazione sociale per sistemare le cose.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 luglio Branko: Sagittario

Sul fronte della carriera siete pronti per avere successo. Gli innamorati trascorrono una serata indimenticabile tra le braccia del partner.

Oroscopo 18 luglio Branko: Capricorno

Domani chi è alla ricerca di un partner adatto probabilmente avrà fortuna. È possibile prendere un regime di allenamento. Coloro che soggiornano in affitto possono affrontare problemi.

Oroscopo 18 luglio Branko: Acquario

È probabile che si guadagni un buon prezzo per un pezzo di proprietà. Un compagno di viaggio interessante renderà il percorso emozionante.

Oroscopo 18 luglio Branko: Pesci

Incontrare nuove persone sul fronte sociale è probabile che si aggiunga all’elenco dei tuoi impegnoi. È consigliabile optare per il trasporto pubblico sul veicolo personale.

