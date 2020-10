Oroscopo Branko domani, 21 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

Ben ritrovati, cari amici affezionati delle disamine in fatti astrologici. Visto l’ultimo oroscopo di Branko adesso è il turno delle previsioni di domani, 21 ottobre 2020, nella nostra sintesi dalle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 21 ottobre Branko: Ariete

Tu e un collaboratore creativo state andando da qualche parte o state semplicemente scambiando idee l’uno con l’altro? È tempo di fissare obiettivi e scadenze e di rispettarli.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Toro

Essere spinto fuori dalla tua zona di comfort significa essere scomodo. Nessuno ha ottenuto nulla di eccezionale afferrando ciò che è a portata di mano.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Gemelli

Concentrati meno sul piano di uscita, più su ciò con cui devi lavorare e sfuggirai al tuo dilemma.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Cancro

Ai vecchi tempi, quando un castello era assediato, prosciugavano il fossato, sollevavano il ponte levatoio e aspettavano che le cose finissero. Non è una cattiva idea date le circostanze attuali.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 21 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 ottobre Branko: Leone

Non sei esattamente venduto su una persona cara che gira una nuova foglia, ma è autunno e il fogliame è noto per cambiare.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Vergine

Qualcuno che ti ha aiutato una volta ora ti chiede di restituire il favore. Fallo senza esitazione perché sarai felice di averlo fatto.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Bilancia

È divertente come qualcosa che è iniziato con un botto finisca con un piagnucolio. Eppure questa è la situazione al momento, prendine atto.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Scorpione

Ti senti tormentato dalle circostanze perché non si allineano come vorresti, ma a volte l’unico modo per tornare in carreggiata è sbattere contro muri e vicoli ciechi.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 ottobre Branko: Sagittario

I cavalli spesso esitano quando non riescono a vedere cosa c’è dall’altra parte di un ostacolo. Eppure l’unico modo per superare questo ostacolo è smettere di evitarlo e fare un salto nell’ignoto.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Capricorno

Un impegno pesa molto su di te, ma dal momento che non c’è modo di uscirne potresti anche dargli il meglio. Potresti semplicemente sorprenderti.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Acquario

Ti sei spesso sentito scoraggiato a essere circondato da luci inferiori. Ecco perché è così illuminante vederli diventare più luminosi.

Oroscopo 21 ottobre Branko: Pesci

Se prendi sempre la via più facile, non costruirai mai i muscoli necessari per andare lontano. Consideralo come una lezione sulla vita.

Aggiornamento ore 8,00

