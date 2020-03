Oroscopo Branko oggi, 11 marzo 2020: i pronostici del giorno

Secondo giorno di quarantena in tutta Italia per sconfiggere il coronavirus: come state trascorrendo il vostro tempo in casa? Le risposte possono arrivare da Branko e dalle sue previsioni dell’11 marzo 2020. Come di consueto, andiamo a verificare nella nostra rielaborazione di ci che pubblica su web l’oroscopo di oggi di Branko.



Di seguito i pronostici di Branko per oggi, 11 marzo 2020 e tutte le variazioni rispetto all’ultimo oroscopo.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 11 marzo Branko: Ariete

Se senti di cadere, non dovresti preoccuparti. La stabilità odierna rispetto al successo futuro è un passo essenziale. Abbi pazienza.

Oroscopo 11 marzo Branko: Toro

Hai un bel cielo che aiuta i tuoi progetti nel lavorare o a guarire emotivamente. Se lavori duro, puoi aspettarti solo risultati soddisfacenti.

Oroscopo 11 marzo Branko: Gemelli

Le stelle chiamano ad assere coraggiosi e mostrare abilità e azione. Questo è un momento per te di cambiare per te stesso e per coloro che condividono i tuoi obiettivi.

Oroscopo 11 marzo Branko: Cancro

Aspettati di incontrare una persona molto speciale in grado di fornire risorse preziose per la tua attività e una grande autostima.

