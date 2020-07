Oroscopo Branko oggi, 23 luglio 2020: le previsioni della giornata

Oroscopo 23 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 luglio Branko: Leone

Qualcosa che hai realizzato sul lavoro verrà elogiato. Esiste una probabilità del cinquanta e cinquanta di amare alternando il tuo sentimento di amore-odio.

Oroscopo 23 luglio Branko: Vergine

Bramerai il tuo spazio sul fronte della famiglia e farai qualcosa al riguardo. Un problema relativo alla proprietà o alla ricchezza deve essere affrontato in via prioritaria.

Oroscopo 23 luglio Branko: Bilancia

La spesa controllata contribuirà a stabilizzare il fronte finanziario. Puoi impiegare più tempo di quanto è necessario per completare un’attività sul lavoro.

Oroscopo 23 luglio Branko: Scorpione

Fai attenzione, prima di prendere provvedimenti per acquisire una nuova casa o un negozio, in quanto potresti essere preso per un giro. Riuscirai a rimanere davanti ai tuoi concorrenti. I tuoi sforzi romantici sono destinati a portare a risultati positivi.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 luglio Branko: Sagittario

Non si può escludere il rischio di allenamenti eccessivi sul fronte del fitness, quindi fare delle pause adeguate nel mezzo. È probabile che un giovane famiglia ti renda orgoglioso dei suoi successi.

Oroscopo 23 luglio Branko: Capricorno

Coloro che evitano di mantenersi in forma possono riprendere i loro allenamenti per motivi di buona salute. Fai attenzione a mettere tutte le uova nello stesso paniere sul fronte degli investimenti, poiché non vale la pena correre questo rischio.

Oroscopo 23 luglio Branko: Acquario

Non lasciare che una brutta situazione si sviluppi sul fronte interno. L’aumento della concorrenza può sembrare inquietante, ma ti atterrai alle tue armi. Sarà nel tuo interesse valutare l’umore del partner prima di offrire suggerimenti.

Oroscopo 23 luglio Branko: Pesci

Il tuo atteggiamento si dimostrerà un grande vantaggio man mano che la concorrenza aumenta. Le cose iniziano a muoversi senza intoppi sul fronte professionale ancora una volta.

Aggiornamento ore 8.00

Avete letto le previsioni di oggi di Branko, vi ricordiamo poi le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.